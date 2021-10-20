ISPARTA'DA YUNUSLAR İLE HUZUR VE GÜVEN

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden ''Huzur ve Güven Mesajı''

''Isparta’da huzurun ve güvenin devamı için; Yunuslarımızla beraber yürüttüğümüz kontroller “YUNUS” gibi devam ediyor. Bu akşam Isparta Merkez Cafeler ve Toptancılar bölgesindeydik.Mahallenize ve mahallinize öncelik için davetinizi bekliyoruz. Yüksünmeyiz, yorulmayız; geliriz.Bu konuda Vatandaşlarımızınnolu WhatsApp ve BİP ihbar hattımıza gün geçtikçe artan ilgi ve alakasına teşekkür ediyoruz.''