ISPARTA'DA YUNUSLAR İLE HUZUR VE GÜVEN
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden ''Huzur ve Güven Mesajı''
''Isparta’da huzurun ve güvenin devamı için; Yunuslarımızla beraber yürüttüğümüz kontroller “YUNUS” gibi devam ediyor. Bu akşam Isparta Merkez Cafeler ve Toptancılar bölgesindeydik.
Mahallenize ve mahallinize öncelik için davetinizi bekliyoruz. Yüksünmeyiz, yorulmayız; geliriz.
Bu konuda Vatandaşlarımızın 0505 318 32 44 nolu WhatsApp ve BİP ihbar hattımıza gün geçtikçe artan ilgi ve alakasına teşekkür ediyoruz.''
Isparta Emniyet Müdürlüğü: