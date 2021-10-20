Gastronomi kentlerinin eşsiz lezzetleri hem damağa hem göze hitap ediyor

DOĞUNUN LEZZETİ GASTRO ANTEP İLE ISPARTA'YA GELDİ

Güneydoğu'nun yüzlerce çeşit yemek kültürünü Isparta Halkı ile buluşturan Gasto Antep Mutfağı, efsane lezzetleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Çorbasından yemeğine, kebabından ve ızgara çeşitlerinden salatasına kadar organik baharatlarla harmanlanan lezzetler için, doğu mutfağı adeta Isparta'ya geldi. Isparta'da Gastro Antep Mutfağı lezzetleriyle çok sevildi.

Gastro Antep Mutfağı aynı zamanda; Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve alanında çeşitli ödül almış, sertifikası bulunan ustalar tarafından yönetilmektedir.



GASTRO'DAN DAVET:

yaklaşık 250 özgün yemek çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Et ağırlıklı bir mutfaktır. Baharat çeşitliliğiyle de öne çıkmaktadır. Türkiye genelinde birçok restoran başta kırmızı pul biber olmak üzere pek çok malzemeyi Gaziantep şehrinden temin eder.

Merkez Şube:

Bahçelievler Mahallesi, Medine Caddesi

Merkez/ Isparta

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Şube 5:

Rezervasyon Telefon Numarası:

0246 250 27 00

AFİYET OLSUN...!

























Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil olan Gaziantep, birbirinden eşsiz lezzetleri adeta damak çatlatıyor. Lezzet Başkenti Gaziantep'in tüm lezzetlerini Isparta'da tadabilirsiniz."Gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in mutfağı ise bu ünvana yakışır bir zenginliğe sahiptir. Gaziantep'in tek başına 32 coğrafi işaret tescili bulunmaktadır.Ve bu lezzetler Isparta'da yaşayan herkese çok yakın bir konumda...! Hemen rezervasyon yapın! Gasro Antep Mutfağı'nın lezzet farkını sizde yaşayın...!