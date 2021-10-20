Türkiye'nin UNESCO tarafından gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağına dahil olan Gaziantep, birbirinden eşsiz lezzetleri adeta damak çatlatıyor. Lezzet Başkenti Gaziantep'in tüm lezzetlerini Isparta'da tadabilirsiniz.
DOĞUNUN LEZZETİ GASTRO ANTEP İLE ISPARTA'YA GELDİ
Güneydoğu'nun yüzlerce çeşit yemek kültürünü Isparta Halkı ile buluşturan Gasto Antep Mutfağı, efsane lezzetleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.
Çorbasından yemeğine, kebabından ve ızgara çeşitlerinden salatasına kadar organik baharatlarla harmanlanan lezzetler için, doğu mutfağı adeta Isparta'ya geldi. Isparta'da Gastro Antep Mutfağı lezzetleriyle çok sevildi.
Gastro Antep Mutfağı aynı zamanda; Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı ve alanında çeşitli ödül almış, sertifikası bulunan ustalar tarafından yönetilmektedir.
GASTRO'DAN DAVET:
''Binlerce yıllık tarihleriyle de ön planda olan doğu lezzetlerini Isparta'ya getirdik. Tabiki Antep'li olmamızın burada büyük avantajı var. Müşterimiz restorana geldiğinde bizden istesin 150 çeşit Antep yemeği menüsünü çıkarabilecek kapasitedeyiz.
Antep deyip geçmeyin dünyada şehir ismiyle anılan tek mutfak Antep mutfağıdır. Ispartalı vatandaşlarımız da yemeklerimizi çok sevdi. Bunu yaptığımız gözlem ve analizlerden gerçekten anlayabiliyoruz. 2019 yılında Isparta'ya kazandırdığımız bu lezzetleri tatmaya restoranımıza herkesi bekleriz.''
Gaziantep mutfağı, yaklaşık 250 özgün yemek çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Et ağırlıklı bir mutfaktır. Baharat çeşitliliğiyle de öne çıkmaktadır. Türkiye genelinde birçok restoran başta kırmızı pul biber olmak üzere pek çok malzemeyi Gaziantep şehrinden temin eder. "Gastronominin başkenti" olarak nitelendirilen Gaziantep'in mutfağı ise bu ünvana yakışır bir zenginliğe sahiptir. Gaziantep'in tek başına 32 coğrafi işaret tescili bulunmaktadır.
Ve bu lezzetler Isparta'da yaşayan herkese çok yakın bir konumda...! Hemen rezervasyon yapın! Gasro Antep Mutfağı'nın lezzet farkını sizde yaşayın...!
Merkez Şube:
Bahçelievler Mahallesi, Medine Caddesi
Merkez/ Isparta
Şube 2:
Hızırbey Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 67
Merkez/ Isparta
Şube 3:
Pirimehmet Mahallesi, 1754 Sokak
Merkez/ Isparta
Şube 4: Çünür mh.
Şube 5: Böcüzade Parkı Karşısı
Rezervasyon Telefon Numarası: 0246 250 27 00
AFİYET OLSUN...!