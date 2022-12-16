Yunus Timlerimizce, Asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale edilmesinin yanı sıra narkotik suçlarla mücadele kapsamında son 1 hafta içinde yapılanşok uygulamadaşahıs sorgulanmış;Yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilerekşahıs hakkında “”,şahıs hakkında “” suçundan, toplamdaşahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.