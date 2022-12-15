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ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!

Isparta'da kel erkekler için Yüksel Hair Concept çözümler sunuyor...

ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.12.2022 01:58
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Protez saç uygulaması ve kişinin yüz yapısına
göre kesimsadece Yüksel Hair Concept'te
Sağlıklı, bakımlı ve şekli güzel ve hoş olan saç; kişiyi mutlu eder. Kendini iyi hissettirir. Üstüne bir de rengi ve kesimi çok hoş saç daha da mutlu kılar. Yine kişinin kafa yapısı, göz şekli, kaş uyumu, çene kemik yapısı ve ten rengi ile ahenk içinde olan saç herkesin dikkatini de çeker. İşte tüm bu özel ve özgün saçlara sahip olmak isteyenler için tek bir adres var: Yüksel Hair Concept.
 
-PROTEZ SAÇ:
Saçı olmayan kişiler için en özgün çözümler Yüksel Hair Concept'te.
 
-ANATOMİK SAÇ KESİMİ:'
Kişinin kafa yapısı, göz şekli, kaş uyumu ve çene kemik yapısı ile senkronize saç kesimi Yüksel HairConcept'te.
 
-TEN RENGİ İLE SENKRONİZE
Kişinin ten rengine senkronize saç boyama ve perma Yüksel HairConcept'te.
 
''-Sağlıklı, bakımlı, ahenkli saçlar için bizi tercih edin''
Kutlubey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 1017 Sokak, No: 8'de (Türkiye Finans karşısı) faaliyet gösteren Yüksel Hair Concept, kişiye özgü çözümler ile sektöründe fark yaratıyor.
Yüksel Hair Concept, saçı olmayan kişiler için de özgün bir çözüm sunuyor: Protez saç
Kuruluş, kişinin anatomik yapısına uygun şekilde saç kesimi ile de fark yaratan bir yöntem izliyor.
Yine ten rengi ile ahenkli saç boyama ve kişiye özgü perma işlemleri de gerçekleştiriyor.
Kuruluş sağlıklı ve bakımlı saç için de danışmanlık hizmeti veriyor.
 
-Yüksel Hair Concept'i diğer kurumlardan ayıran özgün yönleri:
-Anatomik saç kesimi
-Protez saç
-Kişiye özgü renk
-Sıra dışı perma
 
 
YÜKSEL HAIR CONCEPT
 
İletişim:
Yüksel Hair Concept
Kutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi)
1017 Sokak. No: 8(Türkiye Finans karşısında)
 
Kurumsal telefon:
0 (531) 287 20 81
 
Sosyal medya:
Instagram: yukselhairconcept
 
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ISPARTA'DA PROTEZ SAÇ İÇİN TEK ADRES YÜKSEL HAİR CONCEPT!
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