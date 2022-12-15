Protez saç uygulaması ve kişinin yüz yapısına

göre kesimsadece Yüksel Hair Concept'te

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-ANATOMİK SAÇ KESİMİ:'

-TEN RENGİ İLE SENKRONİZE

''-Sağlıklı, bakımlı, ahenkli saçlar için bizi tercih edin''

YÜKSEL HAIR CONCEPT





































Kutlubey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 1017 Sokak, No: 8'de (Türkiye Finans karşısı) faaliyet gösteren Yüksel Hair Concept, kişiye özgü çözümler ile sektöründe fark yaratıyor.Yüksel Hair Concept, saçı olmayan kişiler için de özgün bir çözüm sunuyor: Protez saçKuruluş, kişinin anatomik yapısına uygun şekilde saç kesimi ile de fark yaratan bir yöntem izliyor.Yine ten rengi ile ahenkli saç boyama ve kişiye özgü perma işlemleri de gerçekleştiriyor.Kuruluş sağlıklı ve bakımlı saç için de danışmanlık hizmeti veriyor.-Anatomik saç kesimi-Protez saç-Kişiye özgü renk-Sıra dışı permaKutlubey Mahallesi (Mimar Sinan Caddesi)1017 Sokak. No: 8(Türkiye Finans karşısında)0 (531) 287 20 81Instagram: yukselhairconcept