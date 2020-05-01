İstanbul yolunun trafik yükünü hafifletecek

Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan 293 Caddede yol genişletme ve dolgu çalışmaları yapıyor. Yeni otogar altından geçen caddenin asfaltıyla birlikte İstanbul yolundaki trafik yükü daha da hafiflemiş olacak.Isparta Belediyesi Çünür Yenişehir ile Anadolu Mahallesini birbirine bağlayan ve seralar bölgesi olarak bilinen 3 km’lik yolda dolgu çalışmaları başlattı. 12 metre genişliğine sahip yolun asfaltlanmasıyla birlikte özellikle İstanbul Yolu üniversite-şehir arasındaki trafik yoğunluğu da bu cadde ile hafifletilmiş olacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar dolgu ve tesviye işleriyle devam ediyor.Çünür Yenişehir’de bulunan yeni otogar altından Anadolu Mahallesine geçen, seralar bölgesi olarak da bilinen 293 Cadde 3 km uzunluğa sahip. 12 metre eninde yapılacak olan caddede Fen İşleri Müdürlüğünce yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Dolgu çalışmalarının ardından caddenin stabilize işleri gerçekleştirildikten sonra bayram öncesinde yolun asfaltlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.