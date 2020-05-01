Bazı zenginler 1000 TL'lik yardımın peşine düştü! Bakan açıkladı: Pes dedirten başvuru

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'la yaptığı görüşmeye dair notları paylaştı. Bakan Selçuk, 1000 TL'lik yardıma Ferrari, Audi ve Mercedes’i olanların bile başvurduğu söyledi.



İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki o bölüm;



Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hâkimiyeti kadar kullandığı dil oldu.



FAZ 3’E 4.5 MİLYON BAŞVURU



1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum. “1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi.



100 BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLAN DA BAŞVURMUŞ

Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.

“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”

Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.

Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ ÖDENİYOR



Koronavirüsün işsizliğe neden olmaması için çok akıllıca adımlar atıldı. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneğiydi. Zehra Zümrüt Selçuk, “Ödemelere başladık. Paralarını almaya başladılar. Büyük bir çoğunluğu da haftaya tamamlanacak” dedi.



KAYNAK: HÜRRİYET

