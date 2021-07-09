YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN TERCİHİ EYLÜL MİNEL OLDU!

ve Gül çiçeğinin güzel kokusu her geçen gün daha fazla kullanım alanı buluyor. Çeşitli kozmetik

de

yağı gittikçe yaygınlaşıyor. Bu ürünler için Isparta başkent olarak kabul ediliyor.



Yaz mevsiminin gelmesiyle Isparta'ya yurtdışından,Türkiye genelinden gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, bu ürünleri almadan ayrılmıyor. Eylül Minel'in Gül ve Lavanta kategorisinde yer alan ve kokusuyla ruhu derinden etkileyen %100 Dogal saf hakiki ürünler, bu yıl Isparta'ya gelen turistlerin ve gezginlerin ilgisini her geçen gün daha da çekiyor.

Kişisel bakım ürünlerinin yanısıra özellikle bu yıl ilimize gelen turistler Eylül Minel'in lokumlarını yedikten sonra memleketlerine bol bol götürüyor.



HEDİYELİK GÜL VE LAVANTA ÜRÜN SEPETLERİ

Bir çok kişl artık düğün, nişan ,davet, organizasyon ve davetlere hediyelik olarak gül, lavanta ve kişisel bakım ürünleri ile doldurulmuş sepetleri tercih ediyor. Hem efsane kokularıyla çok seviliyor hemde hediye edilen kişiyi mutlu ediyor.

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