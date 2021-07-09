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SANTEK 2021 FUARI ISPARTA'DA FİRMALARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

SANTEK 2021 FUARI ISPARTA'DA FİRMALARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
ISPARTA
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DETAY Fuarcılık ve Organizasyon tarafından düzenlenen SANTEK ISPARTA Yapı – Dekorasyon – Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı’nın 24’üncüsü 30 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Merkezinde gerçekleşti.
 
DETAY Fuarcılık ve Organizasyon Şirketi Sahibi Ahmet Sırça, geçtiğimiz Pazar günü sona eren Yapı – Dekorasyon – Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı (SANTEK ISPARTA) ile ilgili kapanış bülteni yayınladı.

SIRÇA; “FUARIMIZ
KATILIMCILARIMIZIN
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ”

Sırça, söz konusu fuarın kapanış bülteninde şu görüşlere yer verdi; “Bilindiği gibi Isparta için çok önemli olan Yapı – Dekorasyon – Ev Tekstili ve Mobilya Fuarının bu yıl 24’üncüsünü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sektörün önemli buluşması olan bu fuar, 28 bin kişi tarafından ziyaret edilerek katılımcılarımızın yüzünü güldürdü.

“FUARIMIZ SEKTÖRE
ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIRDI”
30 Haziran 2021 Çarşamba günü Belediye Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere çok değerli konuklarımız ve halkımızın katılımlarıyla görkemli bir açılışa ev sahipliği yapan SANTEK ISPARTA 2021 Fuarımız 4 Temmuz Pazar günü akşam sona erdi. Fuar gerek il dışı gerekse il içinden 28 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilerek sektöre önemli bir ivme kazandırıldı. 116 firma ve firma temsilciliği katılımı ile sektöre ilişkin birçok seçenek sunan fuardan katılımcı ve ziyaretçiler memnun ayrıldı.

“ALICILAR İLE SATICILAR ARASINDA
ÖNEMLİ İŞ BAĞLANTILARI KURULDU”
Fuarımıza gerek il dışından gerekse il içinden gelen binlerce alıcılarla katılımcılar birebir görüşme fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucu başta Isparta ekonomisi olmak üzere bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kuruldu. Bunun yanı sıra çevre illerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar stratejik bir iş platformuna dönüştü” dedi.

“GELECEK YIL DAHA
İYİSİNİ DÜZENLEYECEĞİZ”
Yapı – Dekorasyon – Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı’nı (SANTEK ISPARTA) yıllardır başarıyla gerçekleştiren DETAY Fuarcılık ve Organizasyon Şirketi Sahibi Ahmet Sırça, gelecek yıl söz konusu fuarı daha iyi bir şekilde düzenlemeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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