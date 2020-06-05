Yeni Sanayi Sitesinde asfalt çalışması

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, yeni yerleşim yerleri ile deformasyona uğrayan sokak ve caddelerdeki asfalt çalışmalarına devam ediyor.Hazırlanan program dahilinde asfalt çalışmalarını sürdüren Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak, yeni konutların yapıldığı ve yerleşimin başlayacağı Yeni Sanayi Sitesi 3235 Sokaktaki yolda asfalt çalışmaları gerçekleştirdi.Sokakta öncelikle stabilize çalışmaları gerçekleştirilirken, aynı zamanda sokakta kaldırım çalışması yapıldı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından sokağa sıcak asfalt döküldü.Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ileten Sanayi Mahallesi Muhtarı Ayhan Ergül, “Mahallemizde bulunan 3235 sokak 15 metrelik geniş bir yol. Burada yeni yapılan bir sitemiz de var. Başkanımızın destekleriyle yeni yolumuz asfaltlandı, çok da güzel oldu. Belediye Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum” dedi.