ANTİBAKTERİYEL İÇ CEPHE BOYA GRUBU FİLLİ VE FAWORİ BAYİİ DURAL YAPI'DA

Anti-bakteriyel ve anti-küf özelliktedir.

Alerji potansiyeli düşüktür.

İpeksi mat dokudadır.

Tam silinebilme özelliğine sahiptir.

Su bazlı olması nedeni ile rahatsız edici bir kokusu yoktur ve çevre dostudur.

FUL ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT

temizlik dahil

İÇ CEPHENİN YENİ YILDIZI... TAM SİLİNEBİLİR YIKANABİLİR BOYA

Tam Silinebilme ve Yıkanabilme

Göz Alıcı Parlaklık

Çevre Dostu

Kolay Uygulama

ISI YALITIMLI ( MANTOLAMA) DURAL YAPI GÜVENCESİ İLE

RENKLENDİRME SİSTEMİ

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AlpinaSilan-W, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, yeni nesil silikonların, silisyum bazlı dolguların, pigmentlerin ve akrilik bağlayıcıların olağanüstü uyumu ve optimizasyonu sayesinde silinebilen iç cephe boyalarındaki tüm özellikleri geliştirilmiş ve mikroorganizma oluşumunu durduran kimyasallar ile modifiye edilmiş yeni bir üründür.AlpinaSilan W’nın, silikon teknolojisi ile güçlendirilerek yaratılan yüksek dayanım gücü, yeni ‘Renk ve Yüzey Koruma Teknolojisi’ sayesinde bir kat daha arttırılarak en üstün seviyeye çıkarılmıştır.Bazı duvarlar için nem kaçınılmazdır. Bu tür sorunlu yüzeyler beraberinde bakteri oluşumunu, dolayısıyla küf ve mantar sorununu getirir. Özellikle hastane, okul, kreş, ev gibi hijyenin büyük önem taşıdığı yerlerde; banyo, mutfak duvarı gibi yoğun nemli alanlarda kalıcı çözümler sunar.Evinizin boya ve tadilat uygulamasını, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan profesyonel ellere emanet edin!Isparta Filli Boya, Fawori, Bianca ve Tempo boya markaları bayisi Dural Yapı ile tüm iç ve dış cephe boya uygulamalarınız, tadilat işleri işinde uzmanlaşmış ekipler tarafındanolarak yapılmaktadır. Binlerce renk boya sizleri bekliyor...! Hemen renginizi seçin evinizi renklerndirin!Fiili Boya'nın yenilikçi Aktif Silikon Teknolojisi ile güçlendirilen Momento Serisi "Tam Silinebilir' özelliğinin yanı sıra yeni "Yıkanabilir" özelliğini de bir arada sunar. Bu sayede boyaya duvarlarda oluşan kirlere karşı daha üstün dayanım gücü kazandırılır. Defalarca yıkandıktan ve silindikten sonra bile ilk günkü renk tonunu, dokusunu ve üstün özelliklerini en iyi şekilde korur.Kendi sınıflarının öncüsü farklı doku ve parlaklıklarıyla Momento Serisi yaşam alanlarıma estetik bir görünüm kazandırır.Momento Serisi su bazlıdır, düşük VOC değerine sahiptir. Uygulama sırasında rahatsız edici kokusu yoktur.Momento Serisi boyacı dostudur, rahat uygulanır. Yüzeye hızlı yayılır, uygulama süresini azaltarak zaman­dan tasarruf sağlar. Sıçrama, damlama yapmayacak şekilde formüle edilmiştir.Isı yalıtımı binada yalıtım sağlanması için dış cepheye uygulanan bir sistemdir. Isı yalıtımı ile hem kendiniz hem de çevreniz için fayda sağlarsınız. Tekniğine uygun bir ısı yalıtımı uygulaması %50 enerji tasarrufu demektir! Birbirinden estetik dış cephe ısı yalıtımı sistemleriyle binanızın görünümünü güzelleştirirken yapının korunmasına da katkı sağlarsınız.Isparta Fawori boya bayisi olan Dural Yapı'da kullanılan Faworimix renklendirme sistemi ile yüzbinlerce farklı renk alternatifi sunmaktadır.Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76Örnek Dış Cephe Boya Uygulamaları