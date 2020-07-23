Karar No : 2020 - 73 -

Karar Tarihi : 22/07/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.07.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Vali Vekili Ömer Faruk ATEŞ başkanlığında toplandı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.



Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulunun 08/05/2020 tarihli ve 2020/25 sayılı “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförler” ile ilgili almış olduğu Kararlar ile 23/03/2020 tarihli ve 2020/6 sayılı “Market ve Süpermarketler” ile ilgili almış olduğu Kararlara ilaveten;

Bu kapsamda;

a) Berberlerde sakal tıraşı yapılması,

b) Güzellik salonları-kuaförler gibi yerlerde makyaj yapılması,

Ayrıca;

“Çalışan ve müşteri dahil en az 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” cümlesi “Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır” şeklinde değiştirilmiş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla yeme içme alanları, gıda maddelerinin paketlenmesi,

“Bilimsel Danışma Kurulu” önerisi ile yukarıdaki kararlar alınmıştır.

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 22.07.2020

