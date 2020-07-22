DURAL YAPI'DAN ANAHTAR TESLİMİ BOYA VE TADİLAT İŞLEMLERİ

temizlik dahil

anahtar teslimi

Adres:

Telefon:











































































Isparta'da birebir yerinde A'dan Z'ye tüm işlerinizi gönül rahatlığıylaedebilirsiniz. İster evinizinbadanası olsun istertadilat işleri olsun ...Dural Yapı yetkilisi Alim Dural, yaptıkları boya -tadilat işlemlerindeki önemli detayları ve çalışma sistemleri hakkında açıklamalarda bulundu.Dural'' Tadilat işleri ve boyama uzmanlık, eğitim gerektirir. Biz bu işi bilerek ve severek yapıyoruz. Konusunda uzman kadromuz ve deneyimli ustalarımızla işlerimizi en kaliteli bir şekilde sunuyoruz. Boya ve tadilat işlerinizi bize bırakın.Zamanında teslim, uygun fiyat garantisi veriyoruz. Deneyimli personelimiz yerinde keşif yaptıktan sonra istediğiniz kalitede malzemeyle, istediğiniz bütçede tadilatınızı yapıyor. Yaptığımız işin sorumluluğunu alıyoruz.Eskiden ustalarla tek tek uğraşmak zorunda kalıyordunuz. Şimdi tek bir telefonla işinizin tüm yükünden kurtuluyorsunuz. Tadilat ve onarım işleri can sıkıcı, sorunlu işler olmaktan çıkıyor. Birebir yerinde A dan Z ye tüm işlerinizi bize gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. İster evinizin boya badanası olsun ister anahtar teslim tadilat işleri olsun hepsine talibiz.İşi nasıl fiyatlandırdığımızı, hangi malzemeyi nekadar kullandığımızı, malzeme seçimlerimizi birebir görebileceksiniz. Sadece işin karşılığında fiyat söyleyenlerden değiliz, neye ne kadar para verdiğinizi görüyorsunuz.Komple iç tadilat işleri, mağaza tadilatı, ev tadilatı, ofis tadilatı, anahtar teslim tadilat işleri, dekorasyon, ev dekorasyonu, ofis dekorasyonu, sıva ve boya işleri, mantolama, ses yalıtımı, mutfak ve banyo tasarımı,, çatı yalıtımı , kartonpiyer, asma tavan, bölme duvar, fayans seramik döşeme işleri, sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı, iç cephe mantolama, dış cephe mantolama... Kısaca aklınıza tadilat ve dekorasyon hakkında ne geliyorsa uyguluyoruz. Tadilat işlerini tek elde toplayarak fiyattan ve zamandan kazanıyorsunuz.''Evinizin boya ve tadilat uygulamasını, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan profesyonel ellere emanet edin!Isparta Filli Boya, Fawori, Bianca ve Tempo boya markaları bayisi Dural Yapı ile tüm iç ve dış cephe boya uygulamalarınız, tadilat işleri işinde uzmanlaşmış ekipler tarafındanolarak yapılmaktadır. Binlerce renk boya sizleri bekliyor...!Halife Sultan, Adnan Menderes Blv. No:76