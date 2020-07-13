Türkiye'nin yüzde 100 yaprak et döner markası Ekrem Coşkun'un Isparta Express şubesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Isparta'da Lezzetli yüzde yüz yaprak et dönerin adresi olan Ekrem Coşkun Döner,lezzetlerini hem express şubesinde hem de paket servis hizmetleri ile müşterilerine sunmaktadır.
Şeffaf ve kaliteli hizmet veren Ekrem Coşkun Döner'de tartılan dönerleri vatandaşlar dijital göstergeden görebiliyor. ''Ne yediğini bilmek heskesin hakkı''
İŞTE FİYATLAR...
- 250 GR -25 TL
- 500 GR - 50 TL
- 750 GR - 75 TL
- 1000 GR-100 TL
0246 345 32 32
Adres: Mimarsinan caddesi Belediye işhanı Arkası