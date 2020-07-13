ISPARTA EKREM COŞKUN DÖNER'E YOĞUN İLGİ

İŞTE FİYATLAR...

250 GR - 25 TL

500 GR - 50 TL

750 GR - 75 TL

1000 GR-100 TL

ALO PAKET SERVİS NUMARASI

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Türkiye'nin yüzde 100 yaprak et döner markası Ekrem Coşkun'un Isparta Express şubesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.Isparta'da Lezzetli yüzdeetadresi olan,lezzetlerini hem express şubesinde hem de paket servis hizmetleri ile müşterilerine sunmaktadır.Şeffaf ve kaliteli hizmet veren Ekrem Coşkun Döner'de tartılan dönerleri vatandaşlar dijital göstergeden görebiliyor. '