Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için 13/07/2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmî Gazete'de ilan edilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.
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SDÜ
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR
2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim
Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin
Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim
Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine
göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri
ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına
başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir.
NOTLAR:
İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu
olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)
*** Tıp Fakültesi mezunu olma şartı aranmaz.
Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman
Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
İlanda belirtilen kadrolara müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci Maddesi uyarınca belirlenen %20'lik
kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.