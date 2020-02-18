Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğüne bağlı Kızıldağ Milli Parkı Şefliğince 12.02.2020 Çarşamba günü Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisindeki Yenişarbademli İlçesinde orman alanında yaban hayatı yemleme destek çalışması yapıldı.Yenişarbademli Kaymakamı Sn. Cuma KILINÇ’ın katılımıyla Kızıldağ Milli Park Şefliği personelleri ile kar yağışının yoğun olduğu alanlarda farklı noktalara 150 kg buğday-arpa bırakıldı.DKMP 6.Bölge Müdürlüğü