BİR SORU BİR CEVAP

Kabir azabı var mıdır?



Duyular ve akıl yürütme vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla sabit olan gaybî konulardan biri de kabir azabıdır. Bu husus bazı ayetlerin işareti (Tevbe, 9/101; Mü’min, 40/46), çeşitli hadislerin de açık beyanlarıyla bilinmek¬tedir. Bir hadis-i şerifte: “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha ko¬lay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” (Tirmizî, Zühd, 5) buyrularak ölümle ahiret hayatının başladığı ifade edilmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca, Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevaplar vere¬cekler ve kendilerine cennet kapıları açılarak cennet gösterile¬cektir. Kâfir ve münafıklar ise bu sorulara doğru cevap vereme¬yecek, onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gös¬terilecektir. Kâfirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler nimetler içerisinde mutlu ve sıkın¬tısız bir hayat süreceklerdir. (Tirmizî, Cenâiz, 71) Bu sebepledir ki Resûl-i Ekrem (s.a.s.) pek çok kez kabir azabından koruması için Allah’a niyazda bulunmuştur.



AYET

“Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüz¬den korku ile titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler ya¬panlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur” (Şûra, 42/22)



HADİS

Ebû Hureyreden (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı ona Allah’ın, ‘Dile (ne dilersen)’ demesidir. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine, ‘Diledin mi?’ diye sora¬cak, ‘Evet’, cevabını verdiğinde ise, ‘Dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir.’ diyecektir.”



DUA

“(Allah’ım!) Senden cenneti ve beni cennete yaklaştı¬racak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığmıyorum”