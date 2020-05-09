ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÇOK ÖNEMLİ DUYURU...! LÜTFEN DİKKAT Tüm Isparta Halkını ilgilendiriyor...



65 yaş üzeri, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 08/05/2020 tarih ve 25 sayılı İl Hıfzıssıha Kurulu kararı gereği aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilmiştir.

- 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 10.05.2020 Pazar günü, 11.00 - 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerdir.



-14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü,11.00 - 15.00 saatleri

arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerdir.



Kurallara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha K.’nun 282’nci maddesi kapsamında idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.



