Kovid-19 şüphesiyle götürüldüğü hastanede, KKKA olduğu anlaşıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Tokel, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.Tokel, müdahaleye rağmen 17 Nisan'da hayatını kaybetti.Adem Tokel'in kardeşi Mehmet Tokel de aynı şikayetler görülmesi üzerine Kovid-19 şüphesiyle Isparta şehir Hastanesine götürüldü.Yapılan test sonucunda Tokel'e KKKA teşhisi konuldu. Tokel 10 gün yoğun bakım ünitesindeki tedavisin ardından normal servise alındı.Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzamanı Dr. Kemal Avşar, köyde yaşayanların kene ısırmalarına dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.