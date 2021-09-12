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Isparta Haber: CHP Heyeti Sütçüler’e Çıkarma Yaptı

Isparta Haber: CHP Heyeti Sütçüler’e Çıkarma Yaptı
ISPARTA
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CHP Heyeti Sütçüler’e Çıkarma Yaptı
CHP Isparta il yönetimi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cuma günü Sütçüler’de vatandaşlar ile buluşan ve dertlerini dinleyen başkan Halıcı’ya Sütçüler ilçe başkanı Halil Bilgiç, Isparta il başkan vekili Mehmet Kızıl, Isparta il yöneticileri Şakir Çetin ve Alaadin Baladızlı ve partililer eşlik etti. Sütçüler yönetimi ile Karadiken köyünde buluşan CHP heyeti burada vatandaşlar ile sohbet etti. Kızılbölük mahallesinde yaşanan su sorunu ile alakalı vatandaşlardan bilgi alan Başkan Yalım Halıcı; vatandaşlar ve yöneticiler ile birlikte Kızılbölük mahallesine hareket etti.
Heyet Kızılbölük mahallesinde incelemelerde bulunduktan sonra Beydilli köyüne geçti. Beydilli köyünde yeni üye katılım törenine katılan başkan Halıcı; yanındaki heyet ile birlikte yeni üyelere rozetlerini taktim etti ve vatandaşlar ile sohbet etti.
CHP İl Başkanı Yalım Halıcı yazılı olarak yaptığı açıklamada şunlara değindi.

“Su En Temel İhtiyacımız Değil mi?”
Sütçüler ilçemiz Karadiken köyüne bağlı Kızılbölük mahallesinde yaşanan su sıkıntısı hepimizin dikkatini çekmişti. Bizlerde yaşanan su sıkıntısını yerinde incelemek istedik. 2021 yılında vatandaşlarımız içme sularını tankerler ile köy meydanından taşımak zorunda kalıyor. Su en temel ihtiyacımız değil mi?

Karadiken köyünde olduğu gibi gittiğimiz bütün köylerde yol ve su problemi yaşanmaktadır. Bizler buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu insanların feryadına kulaklarınızı tıkamayın. Taşıma su ile değirmen dönmez. Biran önce burada yaşanan su ve yol probleminin çözüme ulaştırılmasını bekliyoruz. Sütçülerli vatandaşlarımız mağdur durumdadır. Bu sorunu çözecek olan, icra makamında olup yapacak olan sizlersiniz. Eğer yapmayacaksanız da bırakın bizim iktidarımız da çözüm üretelim.
Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde, dünyanın hızla geliştiği bir süreçte susuzluk ve yol problemi yaşanması 2021 yılında kabul edebileceğimiz bir durum değil.”

Beydilli köyündeki yeni üyelere rozetlerini taktim eden CHP Heyeti; köy kahvesinde bulunan vatandaşlar ile sohbet etti ve Sütçüler’e özgü kekiğin tadına baktı.

Bir Yalım Halıcı dahil 7 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar, açık hava ve ağaç görseli olabilir

Bir Yalım Halıcı dahil 7 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir Yalım Halıcı dahil 10 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir Yalım Halıcı dahil 5 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir Yalım Halıcı dahil 14 kişi, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 3 kişi görseli olabilir


 
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