Sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde, toplamda 238.140 (iki yüz otuz sekiz bin yüz kırk) kullanımlık Sentetik Kannobinoid (BONZAİ) maddesi ele geçirilmiştir. (Isparta ilinde bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek uyuşturucu madde içeren kağıt yakalaması)

05/02/2021 günü Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda yakalanan, M.Y.G. ve Z.D. isimli şahısların üst ve eşya aramalarında;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçundan adli işlem yapılmış, M.Y.G. ve Z.D. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.