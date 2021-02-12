Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'seyahat muafiyeti' genelgesi

Son dakika haberi; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenler ile eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.



Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.



TOPLU ULAŞIM ARAÇLARIYLA YOLCULUK HARİÇ!

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.



AİLE BİREYLERİYLE BİRLİKTE GÖREV YERLERİNE ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLECEKLER

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.



