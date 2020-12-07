NARKOTİK DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDE!
Isparta'da il jandarma komutanlığınca ve beraberindeki dedektör narkotik köpekler ile çok sayıda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu. Yalvaç ilçesinde iki şahsın evinde esrar maddesi bulundurdukları bilgisi alınmıştır.
Isparta'da il jandarma komutanlığınca ve beraberindeki dedektör narkotik köpekler ile çok sayıda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.
ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu. Yalvaç ilçesinde iki şahsın evinde esrar maddesi bulundurdukları bilgisi alınmıştır.
Bu kapsamda. 01 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde. 568 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, olay şüphelileri K.D. (60) ve İ.E. (71) isimli şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.
BASIN DUYURUSU 2
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan alışmalar sonucu, Gönen ilçesinde üç şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınmıştır.
Bu kapsamda 04 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama ıeticesinde; 2 adet 9 mm çapında tabanca, 54 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet jtamatik av tüfeği, 37 gram kubar esrar maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet Extacy uyuşturucu hap, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş, olayla ilgili (6) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
BASIN DUYURUSU 3
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 03-06 Aralık 2020 tarihleri arasında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde; toplam (20) gram Eroin, (1) gram Metamfetamin ve (1) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.
Söz konusu olaylarda toplam (6) şüpheli yakalanmış olup, (6) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem başlatılmıştır.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan alışmalar sonucu, Gönen ilçesinde üç şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınmıştır.
Bu kapsamda 04 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama ıeticesinde; 2 adet 9 mm çapında tabanca, 54 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 3 adet jtamatik av tüfeği, 37 gram kubar esrar maddesi, 12 gram metamfetamin maddesi, 1 adet Extacy uyuşturucu hap, 1 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiş, olayla ilgili (6) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
BASIN DUYURUSU 3
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 03-06 Aralık 2020 tarihleri arasında, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla icra edilen faaliyetlerde; toplam (20) gram Eroin, (1) gram Metamfetamin ve (1) adet Uyuşturucu Hap ele geçirilmiştir.
Söz konusu olaylarda toplam (6) şüpheli yakalanmış olup, (6) şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem başlatılmıştır.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.