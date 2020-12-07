NARKOTİK DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDE!

Isparta'da il jandarma komutanlığınca ve beraberindeki dedektör narkotik köpekler ile çok sayıda uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.





ISPARTA İL JANDARMA BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu. Yalvaç ilçesinde iki şahsın evinde esrar maddesi bulundurdukları bilgisi alınmıştır.

Bu kapsamda. 01 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama neticesinde. 568 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, olay şüphelileri K.D. (60) ve İ.E. (71) isimli şahıslar yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.