ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsiminin soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trallk ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla:Isparta iklim şartları da göz önünde bulundurularak "Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda" (tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet türü ve ticari kapsamda çalışan otomobillerde) 2020-2021 kış dönemi için 01 Aralık 2020 ile 01 Nisan 2021 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir.İsparta İl J.K.lığı Trafik Timleri tarafından 01 Aralık 2020 tarihlerinde “yük ve Yolcu Taşıyan araçlara yönelik yapılan kış lastiği denetimlerinde: (41) araç sürücüsüne (29.067.00)11 idari para cezası uygulanmış. (8) araç trafikten men edilmiştir.Jandarma Trafik Timleri tarafından kış dönemi süresince denetim ve kontroller aralıksız sürdürülecektir.Kamuoy una saygı ile duyurulur.