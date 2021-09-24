24 Eylül - 3 Ekim Tarihleri arasındaki bu fırsatları kaçırmayın.....
Türker AVM'de birbirinden çeşit ürün ve fiyatlar sizleri bekliyor
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İndirim 3 Ekim 2021'e kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..
Ayrıca Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 75 ₺ ve üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Üstelik siparişleriniz istediğiniz saatte kapınıza geliyor! İster kapıda nakit ister kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sadece www.turkerkapinda.com'da.
WhatsApp: 0541 100 32 32
İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ
Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14