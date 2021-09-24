TÜRKER AVM'DE İndirimler Devam Ediyor...

'de birbirinden çeşit ürün ve fiyatlar sizleri bekliyor

stoklarla sınır olan ürünleri kaçırmayın!

İndirim 3 Ekim

2021'e

kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..



Ayrıca

Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 75 ₺ ve üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Üstelik siparişleriniz istediğiniz saatte kapınıza geliyor! İster kapıda nakit ister kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sadece

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İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14