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ISPARTA'DA TÜRRKER AVM ŞUBLERİNDE İNDİRİM VAR!

ISPARTA'DA TÜRRKER AVM ŞUBLERİNDE İNDİRİM VAR!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
TÜRKER AVM'DE İndirimler Devam Ediyor...
24 Eylül - 3 Ekim Tarihleri arasındaki bu fırsatları kaçırmayın.....
Türker AVM'de birbirinden çeşit ürün ve fiyatlar sizleri bekliyor
stoklarla sınır olan ürünleri kaçırmayın!

İndirim 3 Ekim 2021'e kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..

Ayrıca Isparta'nın online alışveriş platformu Türker Kapında'da 75 ₺ ve üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmıyor. Üstelik siparişleriniz istediğiniz saatte kapınıza geliyor! İster kapıda nakit ister kapıda kredi kartı ile ödeme imkanı da sadece www.turkerkapinda.com'da.

WhatsApp: 0541 100 32 32

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28   Telefon: 0246 232 40 46 
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3   Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi  237 Cadde  Park Su Evleri NO:3-4   Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A   Telefon:0532 503 01 14
 
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