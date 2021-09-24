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Haber: Fahiş fiyat operasyonu geliyor! Net cevap verdi

Haber: Fahiş fiyat operasyonu geliyor! Net cevap verdi
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Fahiş fiyat operasyonu geliyor! Erdoğan'dan son dakika mesajı

Son dakika haberi: Marketlerde fahiş fiyatlarla ilgili gelen bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. " dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili gelen bir soruya çok net cevap verdi.

"ZİNCİR MARKETLERE GEREKLİ OPERASYONLAR YAPILACAK"
Fahiş fiyat konusuyla ilgili bizzat ilgileneceğinizi söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili tespit ettiğiniz problem başlıkları neler? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. 
 
Tek problem zincir marketler mi?
Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır.
 
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