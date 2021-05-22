Virüsler, tozlar gibi zararlı maddeleri önleyen maske ürünleri, sağlık açısından büyük önem taşıyor. Coronavirüs maske ürünleri, hastalığı bulaştırma ya da bulaştırmayı önleme açısından büyük önem taşırken, maskenin özelliğine, malzemesine ve kalitesine göre koruma oranları değişebiliyor. Virüse karşı genel önlem olarak kullanılan maskeler ile sağlık görevlilerinin kullandığı modeller, hasta kişilerin etraflarını korumak için taktığı ürünler ile iş güvenliği amacıyla toza karşı takılan modeller farklı özellikler taşıyor.
Kullanılan ortama ve kullanım biçimine en uygun maskenin tespit edilmesi, ihtiyaca en uygun maskenin satın alınması gerekiyor. İşi gereği tozlu ve riskli alanlarda çalışanların yıllardır kullandığı, küresel virüs salgınlarında herkes tarafından kullanılması gereken özel maskeler ya da cerrahi operasyonlarda doktorların kullandığı 3 katlı cerrahi maske seçenekleri en uygun koşullarla Isparta'da Via Market'te ve e-ticaret sitesi www,viamarket.com.tr'de bulunuyor.. Çoklu paketler halinde satılan virüs maskesi seçenekleri oldukça uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. Via Maerket'te maske ve eldiven ürünlerinin özellikleri, yapısı ve koruma durumu ile ilgili bilgilere de kolayca ulaşılabiliyor. Ventil ya da filtre içeren koruyucu maske ürünleri çok daha etkili bir koruma sunarken fiyat bakımından biraz daha yüksek bir segmentte yer alıyor. Bez maske ürünleri yıkanabilme ve tekrar tekrar kullanılabilme özelliğiyle tercih edilirken, koruma oranı cerrahi maske türlerine göre değişiklik gösteriyor.
Koruma Çeşidine Göre Maske Modelleri
FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak adlandırılan 3 farklı türü bulunan toz maskesi ürünleri, su bazlı toz, yağ bazlı toz, zararlı partiküller gibi pek çok riskli maddeyi de filtreliyor. Doğru yerde ve doğru amaçla kullanıldığında %99’a kadar varan koruma oranları sağlayabilen bu maskeler gibi, sis maskesi denilen türler de etkili koruma sağlıyor. FFP modelleri tozlara ve mikroplara karşı etkili bir koruma sağlarken, türlerine göre kullanım alanları değişebiliyor. FFP1 tipi maskeler, inşaatlar ve temizlik hizmetlerinde özellikle toza karşı tercih ediliyor. Riskin yoğun olmadığı ortamlara uygun olan bu maskeler, temel düzeyde koruma oluşturuyor. FFP2 modelleri ise tozun yanı sıra nem, küçük partiküller ve neme karşı da koruma duvarı oluşturuyor. Kimyasal maddeler başta olmak üzere pek çok riskli maddeye karşı kullanılabilen bu modeller, farklı virüslere karşı da etkili bir koruma sağlıyor. FFP3 tipindeki ürünler ise en yüksek koruma düzeyine sahip olan maskeler olarak, en küçük zerreciklere karşı dahi etkin bir koruma kalkanı oluşturuyor. FFP serisi maskelerin yanı sıra N95 tipi maskeler de büyük bir yaygınlıkla kullanılıyor. Medikal maske ürünleri arasında yer alan N95 modeller de, sis, toz, duman ve mikroplar başta olmak üzere bir çok riski bertaraf edebiliyor. Yüksek filtre özelliği olan tıbbi maske ürünleri, tam koruma sağlayan yüksek kaliteli yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Virüs salgını dışında tozlu, nemli ve sisli alanlarda çalışanlar için büyük önem taşıyan bu maskeler, çalışanların küçük partiküller ve riskli kimyasallardan etkilenme düzeyini minimuma indiriyor.
Farklı Maske Türleri ve Fiyatları
Filtreli, ventilli, 3 katlı ya da kumaş diğer maskelerin fiyatları ürünün markasına, türüne ve kullanılan malzemeye göre değişebiliyor. Cerrahi maske fiyatları belirli bir düzeyde sabit tutuluyor ve aynı özellikteki ürünler aynı fiyattan alıcılara ulaşıyor. Filtreli, ventilli ve kumaş ürünlerde ise böyle sıkı bir standart bulunmuyor. Maskelerin tasarımlarından kumaş yapısına, filtre özelliklerinden kullanılan hijyen teknolojisine pek çok faktör fiyatlar üzerinde etkili olabiliyor. FPP1, FPP2 ya da FPP3 gibi farklı koruma düzeyleri sunan ya da N95 gibi uzun süreli kullanıma uygun filtreli modeller sağladıkları etkili koruma nedeniyle daha yüksek fiyatlardan satışa sunuluyor. Kumaş modellerin fiyatları ise kumaşın niteliğine, kesim kalitesine ve üzerinde yer alan tasarımın özelliklerine göre değişebiliyor. Çok makul fiyatlı bez ürünler olduğu gibi, ünlü markaların ürettiği çok özel tasarımlar da bulunabiliyor.
Maske satın al ve kullan diyerek oldukça önemli uyarılar yapan uzmanlar, tüm maske türlerinin farklı koruma düzeyleri sunduğunu özellikle vurguluyor. İhtiyaca en uygun maske türünün belirlenmesi ve kullanım kurallarına uygun biçimde takılması gerekiyor. 50’li ya da 100’lü paketler halinde yaygın olarak satılan 3 katlı modeller en yaygın maske türü olarak uygun fiyatlarla satın alınabiliyor. Via Market tüm maske türlerini özellikleri ile birlikte inceleme ve en doğru kararı verme imkânı sağlıyor. Sürekli maske kullanımı gerektiren durumlarda çoklu paketleri satın alarak ya da toplu paket alımları yaparak daha uygun fiyatlara ulaşmak mümkün olabiliyor. Özel indirim ve kampanya seçenekleri de bulunan Via Market, herkes için işlevsel, erişilebilir ve sağlıklı maske modelleri sunuyor.
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