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Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik

Her bütçeye uygun konteyner ve prefabrik evler için Davraz Prefabrik
ISPARTA
G.Tarihi: 22.05.2021 19:33
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Isparta Düğün Salonları
DAVRAZ PREFABRİK'TEN 3 GÜNDE TESLİMAT!

Büyük şehirlerden doğaya kaçış son sürat devam ediyor. Şehirden uzakta vakit geçirmek için arsaya yönelenler, kurulumu kolay konteyner ve prefabrik yapılara rağbet gösteriyor.
 
 Doğaya kaçış vatandaşın prefabrik, konteyner talebini artırdı. Kovid-19 salgınıyla birlikte doğaya yakın olmak için arsa alanlar, kurulumu kolay prefabrik ve konteyner evlere (Taşınabilir yaşam alanları) rağbet etmeye başladı. Genellikle 2+1 modellerin revaçta olduğu yapılarda, isteğe göre 40 metrekareden başlayıp 250 metrekareye kadar üretim yapılabiliyor.
Davraz Prefabrik yetkilisi Mimar Nihal Yıldırım prefabrik ve konteyner yaptıranların önceki yıllara göre bu sene daha da arttığını söyledi. Ayrıca Yıldırım açıklamasında; ''Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini belirtiyor. Bazı müşterilerimiz ise; Hep kırsalda yaşama hayalimiz vardı. Pandemi de bize bu konuda bir doğaya kaçış sebebimiz oldu diyor.” ifadelerine yer verdi.

Davraz Prefabrik Isparta ve çevre illere 2- 3  gün içerisinde  depreme dayanıklı ,ısı ve ses yalıtımlı,yaz ve kış şartlarına uygun  olarak  pratik, ekonomik,.estetik  prefabrik evler üretiyor.

İsteğinize göre farklı renk ve ölçülerde konteyner, prefabrik evler  Davraz Prefabrik farkıyla sizlerle buluşuyor...

Kampanyalar ve bilgi için iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adres:Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri) ISPARTA
Telefon: 0506 167 38 52
 
  
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