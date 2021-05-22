DAVRAZ PREFABRİK'TEN 3 GÜNDE TESLİMAT!

Doğaya kaçış vatandaşın prefabrik, konteyner talebini artırdı. Kovid-19 salgınıyla birlikte doğaya yakın olmak için arsa alanlar, kurulumu kolay prefabrik ve konteyner evlere (Taşınabilir yaşam alanları) rağbet etmeye başladı. Genellikle 2+1 modellerin revaçta olduğu yapılarda, isteğe göre 40 metrekareden başlayıp 250 metrekareye kadar üretim yapılabiliyor.

yetkilisi

prefabrik ve konteyner yaptıranların önceki yıllara göre bu sene daha da arttığını söyledi. Ayrıca Yıldırım açıklamasında;

Şehir yaşamından kaçan ve doğa ile iç içe yaşamı tercih eden vatandaşlar hem virüs salgınından uzak durduklarını hem de sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini belirtiyor. Bazı müşterilerimiz ise;

ifadelerine yer verdi.

Davraz Prefabrik Isparta ve çevre illere

depreme dayanıklı ,ısı ve ses yalıtımlı,yaz ve kış şartlarına uygun olarak pratik, ekonomik,.estetik prefabrik evler üretiyor.

Adres:

Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri)

Telefon:





































































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