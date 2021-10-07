Eğirdir Konya – Isparta Karayolu Hastane mevkiinde taksirle yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaya olarak yürüyen SDÜ Meslek Yüksekokulu öğrencisine kamyonet çarptı. Dilara Cengiz (19) yaralandı.

KAMYONET ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPTI

Eğirdir Konya – Isparta Karayolu Hastane mevkiinde taksirle yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaya olarak yürüyen SDÜ Meslek Yüksekokulu öğrencisine kamyonet çarptı. Dilara Cengiz (19) yaralandı.Olay 07.10.2021 günü saat 12.30 sıralarında Murat D. (31) 03 ACA 787 plakalı araç ile Isparta istikametinden Konya istikametine giderken sürücünün araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Dilara Cengiz'e çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araç takla atarak kaldırma yan yattı. Yaralı Dilara Cengiz, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi. Dilara Cengiz’in bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.Emel TURAN KARTAL (AKIN)