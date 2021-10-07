ISPARTA'DA TARIM VE HAYVANCILIK MASAYA YATIRILDI

Atabey İlçesi İslamköy Köyü'nde, Isparta İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram DEMİR, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ali GÜNDÜZ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt GÜL, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can SELÇUK, Ziraat fakültesi öğretim üyeleri ile üretici ve yetiştiricilerin katılımıyla, bölgedeki Tarım ve Hayvancılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri toplantısı yapıldı.