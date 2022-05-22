Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza 15.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Sürücünün kontrol hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak, ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.