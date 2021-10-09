







Bugün saat 15.30 sıralarında, Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü civarında Isparta - Konya karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında; Isparta istikametine seyir halindeki 34 JM 983 plakalı minibüs şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen 07 LL 200 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yine kamyonetin arkasında Konya istikametine doğru seyir halinde bulunan 01 AHE 697 plakalı tankere çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken kamyonet sürücüsü Yusuf Kahveci hayatını kaybetti.Kaza anı, kamyoneti takip eden araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Düz yolda bir anda kamyonetin bulunduğu şeride geçen minibüsle kafa kafaya gelen kamyonetin çarpışması anbean kayıt altına alındı.