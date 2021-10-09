TOPLAM

Kaynak: Isparta Emniyet Müdürlüğü

Isparta genelinde Polis sorumluluk bölgesinde (74) ekip ve (367) personelle;(9) İnternet Salonu(9) Oyun Salonu(81) Kafe/Kahvehane(9) İddia Bayii(3) İçkili Yer(32) Büfe(41) Park/Bahçe olmak üzere(184) Umuma Açık Yer,(27) Metruk Bina,(167) Okul Çevresi kontrol edilmiş,(1731) Şahsın GBT sorgulaması yapılmıştır.(1) şahsa Yoklama Kaçağı suçundan tebliğ,(1) İş yeri hakkında 1774 sayılı Kanuna Muhalefetten,(1) İş Yerine Canlı Müzik Yayın Belgesini yenilememekten,(1) İnternet Kafeye okul saatleri içerisinde küçük yaşta öğrenci müşteri kabul etmekten idari işlem yapılmış,(1) Aranan Şahıs yakalanmıştır.