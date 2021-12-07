Isparta'da sağanak yoğun gök gürültülü yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ardı ardına kaza haberleri geliyor.
Yolcu otobüsü ve otomobiiler yağışın etkisiyle kaza yaptı.
Miskinlerde Yolcu Otobüsü Şarampole uçtu.
Isparta en son dakika yerel haber sitesi. Merkez, 32, ajans, gazete, reklam ve Türkiye güncel internet siteleri haberleri için tıklayın
Isparta Haber ve Reklam Ajansı. Türkiye, Şehir ve İlçelerdeki Son Dakika Gelişmeleri Haber Sitemizde.
Isparta'nın en büyük yerel online haber sitesi, Isparta haberlerini en güncel hızlı bir şekilde sadece ispartahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.