Hedef: Isparta’da Turizmi 12 Aya Yaymak

Isparta; Dünyaca ünlü gülleri, lavanta tarlaları, Milli Parkları, Davraz Kayak Merkezi ve köklü tarihi ile turizmde daha da ilerlemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalara öncülük eden Vali Ömer Seymenoğlu Isparta il merkezinde faaliyet gösteren otel işletmecileriyle bir araya gelerek Isparta’nın turizmini değerlendirdi.Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Davraz Turizm Merkezi’nden Sorumlu, Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik, Isparta’da faaliyet gösteren otel işletmecileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Isparta’daki mevcut turizm hareketliliğini ve potansiyeli değerlendiren bir sunumuyla başladı. Toplantıda ayrıca 28 Temmuz 2021 tarihinden önce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olan tüm konaklama işletmeleri için Bakanlıkça zorunlu kılınan Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi edinilmesi hakkında da otel işletmecilerine sunum yapıldı.“Sosyal medya çok önemli”Konuşmasında tanıtım faaliyetlerinde sosyal medyanın önemine dikkat çeken Vali Seymenoğlu “Isparta bir tarım şehri olmasının yanında turizm anlamında da ziyaretçilerine çok çeşitli aktiviteler ve görsel sunan bir şehir. Dolayısıyla turizmi de tarımın yanında çalışmamız lazım. Bunun elbette birçok ayağı var. Bu sadece kamu kurum ve kuruluşlarının, bizlerin çalışmasıyla değil sivil toplum kuruluşlarının, günübirlik tesislerin, konaklama tesislerinin, yeme-içme yerlerinin hep beraber bir organizasyon içerisinde çalışmasıyla ancak mümkün olabilir. Günümüz tanıtım günü. Geçmişteki gibi broşürlerle veya küçük reklamlarla kamuoyunu bilgilendirme artık yetmiyor. Mutlaka sosyal medya üzerinden şehrimizin cazibe merkezlerini tanıtabilmemiz lazım.Seyahat Acentalarına Isparta TanıtılıyorDışarıdan gelen misafirlerin sayısını artırmak ve o gelen misafirlerin burada konaklamasını sağlamak için bu yıl pandemiyi de bir fırsata çevirelim istedik. Bu günlerde Afyon, Denizli ve Antalya ilinde bulunan seyahat acentelerini ilimize davet ettik ve şehrimizi tanıtıyoruz. Yaklaşık 65 acenteyi sizlerle bir araya getiriyoruz.Hedef: Isparta’da Turizmi 12 Aya YaymakBen şuna inanıyorum Davraz Kayak Merkezi sayesinde Isparta turizmde biz de varız diyecek. Bunu önümüzdeki üç beş yıl içerisinde göreceksiniz. Batı Akdeniz'de de böyle bir kayak merkezi başka bir ilde yok. Allah buraya nasip etmiş. Kış sezonunda Davraz’daki tesisler sayesinde merkezdeki tesislerimiz de ekonomik yönden olumlu etkileniyor. Bu artarak devam edecektir. Onun için bu toplantının ana gündemine Davraz’ı koymak istedik. Isparta'da dört mevsim, 12 ay turizm yapmamız lazım. Aksi takdirde bu büyük yatırımların getirisi, maliyetini zor karşılar. İstiyoruz ki turizmi 12 aya yayalım ve 12 ilçemiz ile bütün köylerimizi de dahil ederek yaşayalım” dedi.Ardından toplantıya katılan otel işletmecileri söz alarak talep ve önerilerini katılımcılarla paylaştı.