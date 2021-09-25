Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında yerini aldı.
Uzmanlar kış aylarında vücut direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Omega 3 deposu balığı sofranızdan eksik etmeyin!
Ayrıca hemen yanında yer alan bu şık balık restoranı, atmosferik dekoru ile sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!
Tavada yada ızgarada; Çipura, Levrek, Lagos, Somon, Palamut ve daha fazlası için sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.
Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık veKaya Balık Evi
KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
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