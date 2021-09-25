HAFTA DA 2 GÜN BALIK YAŞAM BOYU SAĞLIK



Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında yerini aldı.

Uzmanlar kış aylarında vücut direncinin kırılmaması ve sağlıklı bir yaşam için bol bol balık tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Omega 3 deposu balığı sofranızdan eksik etmeyin!



Ayrıca hemen yanında yer alan bu şık balık restoranı, atmosferik dekoru ile sizlere benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!

yada

sizleri ailenizle birlikte Kaya Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Isparta'da balıkseverlerin vazgeçilmez adresi Kaya Balık ve Kaya Balık Evi

KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

Tıkla Ara Sipariş Ver: 0246 220 20 70



























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