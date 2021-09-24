Türk Eğitim-Sen 7. Olağan Kongresinde Isparta Şube Başkan Adayı Yahya Hakan ÇELİK ve arkadaşları İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ'yü makamında ziyaret ettiler. Isparta eğitimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede Türk Eğitim-Sen Başkan Adayı Yahya Hakan ÇELİK, il eğitim sorunlarina çözüm üretme hususunun, kendileri için öğretmenlerin özlük, sosyal ve ekonomik hakları ile ilgili kazanımlar sağlamak kadar önemli olduğunu ve bu hususta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. Ziyaretten memnun olduğunu belirten Sayın BÜYÜKKÜPCÜ, Isparta eğitimini bir adim ileri götürmek için çalıştıklarını ve derdi eğitim olan herkese kapılarının açık olduğunu, bu ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu söyledi.