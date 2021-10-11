İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Eylül ayı içerisinde 10 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Tefecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Parada Sahtecilik, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından 12 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;5 adet sahte para, 33 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 9 adet cep telefonu aksesuarı, 44.960 dal makaron, 150 adet sahte bandrol, 1 adet altın sikke, 151 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 7 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 3’ü adli makamlarca tutuklanmış, 4 şahsa ise adli makamlar tarafındantedbiri uygulanmıştır.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.