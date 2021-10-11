İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



08 Ekim 2021 günü akşam saat 21:15 sıralarında Isparta-Merkez Bahçelievler 102 Cadde üzerinde bulunan otobüs durağında beklemekte olan şahıslara aşırı hızla yoldan çıkan bir aracın çarpması sonucu (1)’i ağır olmak üzere toplam (6) kişi yaralanmış, olaya karışan araç şoförü olay yerinden kaçmıştır.



Konuyla ilgili KGYS ( Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kayıtları, olay yerine bırakılan aracın bilgileri ile araçtaki iz ve delillerden yapılan eşleştirme ve kontroller sırasında aracı kullanan şüphelinin, sürücü belgesiz (O.M.Ü.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, 09 Ekim 2021 sabahı yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Kazaya karışan araç sahibine “Aracı Ehliyetsiz Kişiye Vermek Ve Kullandırmak ” suçundan, aracı kullanan küçük yaştaki kişiye de “Ehliyetsiz Araç Kullanmaktan ve ayrıca Taksirle Yaralama Olayına Sebebiyet Vermekten” idari ve adli işlem tesis edilmiştir.



Söz konusu olayın şüphelisi olarak 10.10.2021 günü Adli Makama sevk edilen O.M.Ü. isimli şahıs TUTUKLANMIŞTIR.



İlimiz genelinde trafikte bulunan sürücülerin “Alkollü Araç Kullanma, Aşırı Hız, Ehliyetsiz Araç Kullanımı, Drift ve Sair Kusurlu, Hatalı ve Trafikte Yasaklanmış Tutum ve Davranışlara Yönelik” uygulama ve kontrollerimize aralıksız devam edeceğiz.



Bu konudaki gayretlerimizde hep yanımızda olan Ispartalı hemşerilerimizin 0505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı ihbar kanallarımızdan iletecekleri bilgiler bize ışık tutacaktır.



Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.