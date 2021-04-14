Isparta'da son otobüs seferi saati 18:40 olarak belirlendi.

''Pandemi tetbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 19:00 da başlamasından dolayı son seferlerimiz 18:40 olarak belirlenmiştir.''



Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi