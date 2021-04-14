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ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ
ISPARTA'DA SON OTOBÜS SEFERİ SAATLERİ
ISPARTA
Tarih:
14.04.2021 20:17
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Isparta'da son otobüs seferi saati 18:40 olarak belirlendi.
''Pandemi tetbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının 19:00 da başlamasından dolayı son seferlerimiz 18:40 olarak belirlenmiştir.''
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi
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