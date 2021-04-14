ISPARTA MUTFAĞI

YAPILIŞI - TARİFİ

5 Top Tarhana

1 Su B ardağı H aşlanmış Nohut veya H aşlanmış Börülce (Karnıkara)

1 Çorba Kaşığı Salça

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

Tuz

5 Su Bardağı Su

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Buğday Diş (Top) Tarhana Çorbası"Afiyet olsun...BUĞDAY DİŞ (TOP) TARHANA ÇORBASIMALZEMELER 4-6 Kişilik Pişirme Süresi: 20-25 dkYAPILIŞI______________________________________________________Top tarhana geceden ılık suyla ıslatılır. Ertesi gün, tencereye konularak üzerine su eklenir, İsteğe göre haşlanmış nohut ya da börülce ilave edildikten sonra, ara ara karıştırıl arak yaklaşık 20-25 dakika kaynatılır, 1 çorba kaşığı salça, kızdırılmış tereyağında kavrularak çorbanın üzerine dökülür. Sıcak servis yapılır,EK BİLGİÇorba pişerken arzu edilirse içerisine kurutulmuş top biber ve sarımsak da konulabilir.