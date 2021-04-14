ISPARTA MUTFAĞI

"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Buğday Diş (Top) Tarhana Çorbası"
Afiyet olsun...
YAPILIŞI - TARİFİ
BUĞDAY DİŞ (TOP) TARHANA ÇORBASI
MALZEMELER 4-6 Kişilik Pişirme Süresi: 20-25 dk
- 5 Top Tarhana
- 1 Su B ardağı H aşlanmış Nohut veya H aşlanmış Börülce (Karnıkara)
- 1 Çorba Kaşığı Salça
- 2 Çorba Kaşığı Tereyağı
- Tuz
- 5 Su Bardağı Su
Top tarhana geceden ılık suyla ıslatılır. Ertesi gün, tencereye konularak üzerine su eklenir, İsteğe göre haşlanmış nohut ya da börülce ilave edildikten sonra, ara ara karıştırıl arak yaklaşık 20-25 dakika kaynatılır, 1 çorba kaşığı salça, kızdırılmış tereyağında kavrularak çorbanın üzerine dökülür. Sıcak servis yapılır,
EK BİLGİ
Çorba pişerken arzu edilirse içerisine kurutulmuş top biber ve sarımsak da konulabilir.
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü