Isparta Belediyesi kültür sosyal ve sportif faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Spor anlamında müdürlükler arası futbol ve voleybol turnuvaları düzenleyen Isparta Belediyesi son olarak da Sokak Basketbol Turnuvası düzenledi. İlki ŞAİK Lisesi bahçesinde düzenlenen turnuva gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleşti.18 yaş altı gençler kategorisinde 22, 18 yaş üstü büyükler kategorisinde ise 10 takımın katıldığı turnuvaya en küçüğü 12, en büyüğü 67 yaşında olan toplam 128 basketbolcu katıldı.Turnuvanın şampiyonu 40 maçın ardından çeyrek final ve final karşılaşmalarıyla belirlendi. Gençler ve büyüklerde dereceye girenlerin madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün tarafından takdim edildi. İlki düzenlenen sokak basketbol turnuvasının her kesimden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Başkan Yardımcısı Gözgün, “Bu fırsatları tanıyan Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen’e, belediyemiz Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.Sokak Basketbol Turnuvasında ter döken sporcular da turnuvanın sportmenlik içerisinde geçtiğini dile getirerek, “Belediyemiz daha önce böyle bir turnuva düzenlememişti. Şimdi bizlerde buraya gelerek sporumuzu yaptık, eğlendik. Çok güzel bir turnuva oldu. Basketbolu çok seviyoruz, spor yapmak istiyoruz. İnşallah çok daha büyük turnuvalarda bir araya geliriz. Bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Bu imkanı bize sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundular.