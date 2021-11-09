YEDAM’ın önemi çok büyük



Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) Ortak Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile online olarak gerçekleştirildi.

Isparta YEDAM’ın da açılışının yapıldığı törene Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ve YEDAM personelleri canlı bağlantı ile programa katılarak, açılış kurdelesini kestiler.

Online olarak Türkiye çapındaki YEDAM’ların toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımlılıkla mücadelenin insan merkezli yürütüldüğünü söyledi. ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışını bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çatı altındaki faaliyetlerinde temel felsefesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ailelere, yetişkinlere, çocuk ve gençlere yönelik farklı programlarla yürütülen çalışmalar Yeşilay’ın bir asrı aşan misyonuna ne derece bağlı olduğuna da işaret ediyor” dedi.

Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adayan bir kişi olarak daima Yeşilay’ın yanında olduğunu ve olmayı da sürdüreceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her zaman altını çizerek ifade ettiğim gibi içki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından Isparta YEDAM’ın açılışı Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar’ın kestiği kurdele ile gerçekleştirildi ardından pasta kesimi yapıldı.

YEDAM’ın şu anki alanının yıllar öncesinden Gençlik Merkezi olarak kullanıldığını ancak zamanla binanın depo şeklinde kullanılmaya başlandığını gördüklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, binanın Yeşilay’a 10 yıllığına tahsis edildiğini kaydetti.

Hem bahçesi hem de kapalı alanlarıyla YEDAM’ın güzel bir hizmet vermeye başladığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Şu anda bina çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Buraya gelen danışanlar alandan çok istifade ettiklerini söylüyorlar” şeklinde konuştu.

Ülke olarak en önemli sorunlardan birisinin de bağımlılık olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji gibi bağımlılıkların mutlak tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başdeğirmen, “Bu merkezde değişik sosyal çalışmalarla gelen vatandaşlara birçok destekler veriliyor. Cumhurbaşkanımız 81 ildeki YEDAM’ların toplu açılışını gerçekleştirdi. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızla online görüşme içerisinde Isparta YEDAM’ın açılışını yaptık, buradaki ortamı tanıtma imkanı bulduk” dedi.

Bağımlılıkla mücadelelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Başkan Başdeğirmen, bağımlılıkla mücadele de ailelerin çocuklarını yakından takip etmelerinin de büyük önem taşıdığını aktardı. Sadece bağımlı olan kişiye değil, ailesine de destek verildiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Bu merkezin önemi çok büyük” ifadesinde bulundu.