Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Isparta Emniyeti tüm birimleriyle harekete geçti. Hem öğrencilerin okula gidiş gelişleri, hem de okul çevresini güvenlikli hale getirmek için alandaki görünürlüğünü arttıran ve denetleme yapan Isparta Polisi, İçişleri Bakanlığının Trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak için hazırladığıgibi trafik kurallarının uygulanması projelerini, trafik güvenliği için servis sürücülerinin eğitimi ve denetimi, çocuk ve gençlerin suçtan korunması için okul çevrelerindeki internet kafeler, bakkallar gibi yerlerin denetimleri, Okul irtibat görevlilerinin faaliyet alanlarını genişletilmesi ile bilgilendirici ve denetim faaliyetleri başlatmıştır.Ağaç yaşken eğilir prensibinden hareket ile çocuklarımızı daha erken yaşlarda bilinçlendirmeye, büyükleri de örnek olmaya teşvik eden çalışmalarda, yaya geçitlerinde, servis denetimlerinde, okul önlerinde uygulama, denetim ve bilgilendirmelere devam etmektedir.Sivil ve Resmi görevlilerce öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri, okul çevrelerinde izinsiz gidebilecekleri yerlerin denetlenmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durulması, eğitim alanlarında ilgisiz araç ve şahısların denetlenmesi amacıyla başta Çocuk Şubesine bağlıolmak üzere görevli tüm personel alanda çocuklarımızı korumak için görev yapmaktadır.Bu kapsamda 27.10.2021-03.11.2021 tarihleri arasında Isparta genelinde polis sorumluluk bölgesindeekip vepersonelleyapılmış ve toplam;Umuma Açık Yer,Metruk Bina denetlenmiş,Okul çevresi kontrol edilmiş,Şahsın GBT sorgulaması yapılmış,Okul Servis aracı ve sürücü denetime tabi tutulmuştur.Denetimler Sonucunda;Bakaya-yoklama kaçağı suçundan tebliğ,İşyerineçalışanını bildirimini yapmadığından 1774 Sayılı KimlikBildirme Kanuna Muhalefetten,İşyerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan,İşyerine ruhsatta aykırı faaliyette bulunmaktan,Oyun salonuna okul saatleri içerisindeiki küçük yasta öğrenci müşterikabul etmekten idari işlem yapılmıştır.Servis araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununu ilgili maddelerindenTrafik para cezası uygulanmıştır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.