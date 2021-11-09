İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Okul Yolu “EMNİYETTE”
Eğitim öğretim yılının başlamasıyla Isparta Emniyeti tüm birimleriyle harekete geçti. Hem öğrencilerin okula gidiş gelişleri, hem de okul çevresini güvenlikli hale getirmek için alandaki görünürlüğünü arttıran ve denetleme yapan Isparta Polisi, İçişleri Bakanlığının Trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak için hazırladığı “Kırmızı Düdük, Önce Yaya ve Emniyet Kemeri”
gibi trafik kurallarının uygulanması projelerini, trafik güvenliği için servis sürücülerinin eğitimi ve denetimi, çocuk ve gençlerin suçtan korunması için okul çevrelerindeki internet kafeler, bakkallar gibi yerlerin denetimleri, Okul irtibat görevlilerinin faaliyet alanlarını genişletilmesi ile bilgilendirici ve denetim faaliyetleri başlatmıştır.
“TRAFİK BİLİNCİNİN” oluşması.
Ağaç yaşken eğilir prensibinden hareket ile çocuklarımızı daha erken yaşlarda bilinçlendirmeye, büyükleri de örnek olmaya teşvik eden çalışmalarda, yaya geçitlerinde, servis denetimlerinde, okul önlerinde uygulama, denetim ve bilgilendirmelere devam etmektedir.
Başarı İçin Önce “GÜVENLİK”
Sivil ve Resmi görevlilerce öğrencilerimizin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri, okul çevrelerinde izinsiz gidebilecekleri yerlerin denetlenmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durulması, eğitim alanlarında ilgisiz araç ve şahısların denetlenmesi amacıyla başta Çocuk Şubesine bağlı OKUL İRTİBAT GÖREVLİLERİ
olmak üzere görevli tüm personel alanda çocuklarımızı korumak için görev yapmaktadır.
Bu kapsamda 27.10.2021-03.11.2021 tarihleri arasında Isparta genelinde polis sorumluluk bölgesinde (146)
ekip ve (617)
personelle Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi
yapılmış ve toplam;
-(254)
Umuma Açık Yer,-(30)
Metruk Bina denetlenmiş,-(228)
Okul çevresi kontrol edilmiş,-(2103)
Şahsın GBT sorgulaması yapılmış,-(351)
Okul Servis aracı ve sürücü denetime tabi tutulmuştur.
Denetimler Sonucunda;
-(2)
Bakaya-yoklama kaçağı suçundan tebliğ,-(3)
İşyerine (7)
çalışanını bildirimini yapmadığından 1774 Sayılı Kimlik
Bildirme Kanuna Muhalefetten,-(1)
İşyerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan,-(1)
İşyerine ruhsatta aykırı faaliyette bulunmaktan,-(1)
Oyun salonuna okul saatleri içerisinde (2)
iki küçük yasta öğrenci müşteri
kabul etmekten idari işlem yapılmıştır. -(3)
Servis araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununu ilgili maddelerinden
1.230,00 TL
Trafik para cezası uygulanmıştır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.