Sınırsız Keşif Dünyası: Funcity

-Kaliteli zaman, eğlenceli bilgi ve keşif, heyecan…

-Her zaman keşfetmek için bak

-Eğlenerek öğrenin, kaliteli zaman yaşayın

-Yüksek ses yalıtımı ile sevdiklerinize özel konser verebilirsiniz

-Arkadaşlarınız ya da kurumlar arası spor turnuvaları yapabilirsiniz

-İlham Veren Oyunlar:

Funcity Eğlence Merkezi, yüksek çözünürlüklü ses, ilham veren, ışık saçan HD kalitesinde grafikler, geniş ekran görüntüleri ve etkileyici tasarımı ile çocuklardan gençlere; orta yaş kesimden; ‘bilgeliğe’ erişmiş ; ömrünün ikinci baharını yaşayan herkese eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi vadediyor.Funcity’deki tüm donanımlar sadece oyun değil, eğlenerek öğrenmeyi, bilgiyi keşfetmeyi, azmi, sabrı, kararlılığı da aşılıyor. Başarının ve kazanma duygusunun hayatın merkezi olmadığını; oraya ulaşırken geçilen yollardaki kazanımların asıl değer olduğunu gösteriyor. Keşfetmeyi, ilham veren mücadeleler vermeyi, güzel anılar biriktirmeyi anlatıyor.Funcity Eğlence Merkezi’nde eğer şarkı söylemeyi seviyorsanız sevdikleriniz için özel konser verebilirsiniz.Oldukça geniş arşive sahip, yüksek ses yalıtımlı karaoke bölümlerinde kendiniz ya da grup halinde ailenize ve sevdiklerinize mini konser verebilirsiniz.Funcity Eğlence Merkezi’nde 8 bant bowling salonunda, ya da bilardoda arkadaşlarınız veyahut kurumlar arasında spor turnuvaları düzenleyebilirsiniz.Funcity’de ileri teknoloji içeren puanlama sistemleri, en iyi ses ve grafik teknolojisi ile video oyunları ile kaliteli, keşif ve heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz.IYAŞPARK Yaşam ve Alışveriş Merkezi, birinci katında hizmet veren Funcity Eğlence Merkezi’nde konuşlu oyun grupları ana hatları ile şu şekilde:-8 Hat Bowling-Bilardo-Çarpışan Arabalar-Karaoke-Play Station-3 D Video Oyunları- Minikler için Atlı Karınca-Langırt-Air Hockey-Hit Müzikler-Strike (Puanlı atış yapabilirsiniz)-Bilmatik-Fun Çark-Crazy Ball