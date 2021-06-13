Sınırsız Keşif Dünyası: Funcity
Çocuk, genç, orta yaş ve ‘bilgeliğe’ erişmiş; ömrünün ikinci baharını yaşayan herkes için oyun değil sınırsız bilgi, eğlence, heyecan ve keşif dünyası: Funcity Eğlence Merkezi
-Kaliteli zaman, eğlenceli bilgi ve keşif, heyecan…
IYAŞPARK Yaşam ve Alışveriş Merkezi’nde; 1’nci katta konuşlu Funcity Eğlence Merkezi, SARS CoV-19 hastalığı ve Coronavirüs (Kovid-19) küresel pandemisi kurallarına göre her an dezenfekte edilmekte ve hijyenik ortam sağlanmaktadır. Her kuşaktan misafirlerimiz böyle bir ortamda, sadece oyun değil, eğlenerek öğrenme, bilgiyi keşfetme, başarı için azim, sabır ve kararlılık duygusunu yaşamaktadır. Funcity Eğlenme Merkezi, misafirlerine güzel ve kaliteli zaman, keşif ve anılarında hoş bir sada vadediyor.
-Her zaman keşfetmek için bak
Funcity Eğlence Merkezi, yüksek çözünürlüklü ses, ilham veren, ışık saçan HD kalitesinde grafikler, geniş ekran görüntüleri ve etkileyici tasarımı ile çocuklardan gençlere; orta yaş kesimden; ‘bilgeliğe’ erişmiş ; ömrünün ikinci baharını yaşayan herkese eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeyi vadediyor.
-Eğlenerek öğrenin, kaliteli zaman yaşayın
Funcity’deki tüm donanımlar sadece oyun değil, eğlenerek öğrenmeyi, bilgiyi keşfetmeyi, azmi, sabrı, kararlılığı da aşılıyor. Başarının ve kazanma duygusunun hayatın merkezi olmadığını; oraya ulaşırken geçilen yollardaki kazanımların asıl değer olduğunu gösteriyor. Keşfetmeyi, ilham veren mücadeleler vermeyi, güzel anılar biriktirmeyi anlatıyor.
-Yüksek ses yalıtımı ile sevdiklerinize özel konser verebilirsiniz
Funcity Eğlence Merkezi’nde eğer şarkı söylemeyi seviyorsanız sevdikleriniz için özel konser verebilirsiniz.
Oldukça geniş arşive sahip, yüksek ses yalıtımlı karaoke bölümlerinde kendiniz ya da grup halinde ailenize ve sevdiklerinize mini konser verebilirsiniz.
-Arkadaşlarınız ya da kurumlar arası spor turnuvaları yapabilirsiniz
Funcity Eğlence Merkezi’nde 8 bant bowling salonunda, ya da bilardoda arkadaşlarınız veyahut kurumlar arasında spor turnuvaları düzenleyebilirsiniz.
Funcity’de ileri teknoloji içeren puanlama sistemleri, en iyi ses ve grafik teknolojisi ile video oyunları ile kaliteli, keşif ve heyecanlı anlar yaşayabilirsiniz.
-İlham Veren Oyunlar:
IYAŞPARK Yaşam ve Alışveriş Merkezi, birinci katında hizmet veren Funcity Eğlence Merkezi’nde konuşlu oyun grupları ana hatları ile şu şekilde:
-8 Hat Bowling
-Bilardo
-Çarpışan Arabalar
-Karaoke
-Play Station
-3 D Video Oyunları
- Minikler için Atlı Karınca
-Langırt
-Air Hockey
-Hit Müzikler
-Strike (Puanlı atış yapabilirsiniz)
-Bilmatik
-Fun Çark
-Crazy Ball