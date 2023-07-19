Isparta'da Simitçiler Tarife Dışı Zam Yapınca İl Müdürü Devreye Girdi

Isparta'da, bazı simitçi fırınları tarafından keyfi bir şekilde tarife dışı zam yapıldı. Simit fiyatları 7,5 liraya çıkarıldı. Ancak Isparta Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü bu duruma müdahale ederek simitçileri uyardı.Vatandaşların, simit fiyatlarının yükselmesine yönelik şikayetleri ve basında çıkan haberler üzerine harekete geçen Isparta Sanayi Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, 15 Temmuz resmi tatiline rağmen bizzat simitçileri ziyaret ederek durumu kontrol etti. Ülger, Isparta Esnaf Odaları Birliği'nin böyle bir zam kararı olmadığını belirtti ve simitlerin zamlı tarifeden satılamayacağı konusunda uyarılarda bulundu.Ülger'in bu müdahalesi sonucunda simit fiyatları tekrar 5 liraya düşürüldü. Vatandaşlar, keyfi zam yapan simitçilere büyük tepki gösterirken, İl Müdürü Ülger'e teşekkür ettiler. Ülger, fiyat denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.Simitçilerin keyfi zam girişimi kısa sürede önlenerek simit fiyatlarının düşürülmesi, vatandaşları memnun etti. İsparta'da simitler yine uygun fiyatla tüketilebilecek.