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Isparta'da silahlı olay!
Isparta'da silahlı olay!
ISPARTA
Tarih:
15.08.2022 00:17
G.Tarihi:
15.08.2022 10:21
519325 Okunma
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SİLAHLI OLAY!
Isparta'da Hanife Sultan mahallesinde silahlı olay meydana geldi..
Detaylar birazdan gelecek....
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