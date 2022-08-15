Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Son dakika haberi: 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek. Fiyat değişikliğinin ardından motorin yeniden 24,44 TL'ye yükselecek.



Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

MOTORİNE ZAM

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Dün benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatlarında son günlerde kaydedilen yükseliş, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi.



GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL, Ankara'da 23,26 TL, İzmir'de 23,28 TL'den satılıyor.



ZAM SONRASI YENİ MOTORİN FİYATLARI

Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.

Dün geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

