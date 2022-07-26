Kültürel miras taşıyıcısı el emeği, göz nuru ile zamana karşı direniyor''Burası Yalvaç. Hayatın hızına karşı direnen ''Yavaş Şehir''. Kadim kültürlere ev sahipliği yapan bu şehirde tarihin izleri hâlâ duruyor. Çünkü hayat burada ağır ilerliyor.Yalvaçlı Osman amca da yaşadığı yer gibi zamana karşı direnenlerden. Her gün sabah namazından sonra işinin başına geçiyor. O semercilik mesleğinin son temsilcilerinden.İki nesildir semercilik yapan 93 yaşındaki Osman Durutürk ilçenin bilinen ve sevilen sakinlerinden. ''''93 yaşındayım. Babamın babası vardı, semerci. Dedemden öğrendim. Amcalarım da semerciydi. Ağabeylerim de semerciydi. Ata mesleği ya… Böyle aklım erdi ereli bunu yapıyorum.Ben üç çocuk yetiştirdim. Evlendirdim bu meslekten. Türkiye'nin en iyi sanatı buydu. Daha biz gelmeden köylüler buraya gelir '-Nerede kaldınız! Semer alacağız. ' diye beklerlerdi.Her evde, kazada, vilayette birer merkep…''''Bugünlerde mesleğine kendi gibi gönül verecek genç artık yok. ''''İki çırak yetiştirdim. İkisi de '-ben bu işi yapmayacağım' dedi.Yetersiz tabiî ki…400 haneli köyde 4 eşek kalmadı burada.Bunun parası hayırlı olur. Neden hayırlı olur? El emeği var ya! El emeği…Dünyada en iyisi el emeği helaldir.Sanatın bereketi içinde olur. Allah bereketi içinde verir. ''''Osman amca semerlerini özel siparişle yapmıyor. Zaten buna gerek de duymuyor. 73 yıllık, insan ömrü kadar tecrübesiyle hayvanın nasıl bir yapıda olduğunu söylemek yeterli. Maharetli elleri ve tecrübeli gözleriyle semeri iki günde hazırlıyor.''''Varıp geliyor. Ben soruyorum ''kuracağın merkep nasıl? ''Kimisi '-orta' der, kimisi '-ufak' der.Ona sorduğumun sebebi, ona göre semer vereceğim biliyor musun? ''Elinin emeği, gözünün nuru semerleriyle Osman amca her akşam kültürel mirasın izlerini yeni güne taşıyacak olmanın gururu diğer yanda mesleğinin son mümessili olmanın hüznüyle evine dönüyor.''https://www.youtube.com/sduedutrhttps://www.youtube.com/watch?v=CTThCudNz00''Yük taşımak ve binmek için yük hayvanlarının üzerine konulan semerin yörede yapımı, Selçukluların Yalvaç ilçesine yerleşmesine kadar geriye dayanmaktadır. ''Yönetmen: Süleyman SelviSeslendirme: Murat KasapYürütücülüğünü Doç. Dr. Mustafa GENÇ'in yaptığı Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilimsel Araştırmalar Komisyonu SBG-7468 numaralı ''Isparta Kültürel Miraslar'' Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir