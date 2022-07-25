Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi işbirliği ile düzenlenen ücretsiz Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Tekrar Kampının ikincisi gerçekleştiriliyor. Sınava girecek adaylara öğle yemekleri de Isparta Belediyesi tarafından ikram ediliyor.Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi işbirliği ile düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Tekrar Kampının ilki 23-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 31 Temmuz’da yapılacak sınav öncesinde Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi işbirliğinde Belediye Kültür Merkezi Gül Salonunda Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarında KPSS Son Tekrar Kampı başladı. Belediye Kültür Merkezi Gül Salonunda düzenlenen tekrar kampında adaylara Tarih, Coğrafya, Türkçe, Matematik ve Vatandaşlık konuları anlatılıyor ve soru çözümleri gerçekleştiriliyor. KPSS Son Tekrar Kampı 29 Temmuz’da sona erecek. Kampın sona ereceği cuma günü akşamı KPSS adaylarına moral olması için kapanış eğlencesi düzenlenecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk düzenlenen KPSS Tekrar Kampında sınava girecek adaylarla bir araya gelmiş ve taleplerini dinlemişti. Başkan Başdeğirmen, adayların talebi üzerine bir sonraki tekrar kampında öğle yemeklerinin ikram edileceği sözünü vermişti. KPSS Son Tekrar Kampının öğle aralarında Isparta Belediyesi tarafından sınava hazırlanan adaylara yemek ikram ediliyor. Adaylar, oluşturulan alanda yemeklerini yedikten sonra tekrar ders dinlemek için salona geçiyorlar.KPSS Son Tekrar Kampına katılan adaylar, Isparta Belediyesi’nin tekrar kampı düzenlemesi ve öğle yemeği vermesinin kendileri için çok iyi olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Adaylar, “Sınav için heyecanlıyız. Sınava hazırlanıyoruz. Belediyemiz de sağ olsun yardımlarını bizden esirgemiyor. Belediye Başkanımız gençler için yardımda bulunuyor. Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.