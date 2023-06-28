Kurban Bayramı arefesi dolayısıyla Isparta Şehitliğinde program düzenlenerek aziz şehitlerimiz kabirleri başında dualarla anıldı.

Anma programına Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural ,Müsiad Şube başkanı Yalçın Baysan,oda başkanları, siyasi partilerin il başkanları, dernek başkanları ve şehit aileleri ile gazilerimiz katıldı.